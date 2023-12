Zweibrücken Blumenhaus Gillich schließt nach 37 Jahren

1986 hatte ihr Vater Ludwig Gillich das Fachgeschäft für handwerkliche Gestaltung von Schnittblumen- und Pflanzenschmuck in der Thierystraße eröffnet. 1996 erfolgte der Umzug an den heutigen Standort in die Alte Ixheimer Straße 55. „Am Standort in Ixheim haben wir die Blumen in unserem großen Gewächshaus hochgezogen und in einem kleinen Verkaufsraum verkauft. Das war die Zeit, als die Terrassen und Balkone noch voller Blumen, meist Geranien hingen. Doch das ist längst nicht mehr so“, weiß die Floristin, die nach der Ausbildung in Pirmasens 1989 im elterlichen Betrieb einstieg und seitdem vor allem für die Gestaltung von Sträußen, Gestecken und Kränzen zu verschiedensten Anlässen zuständig ist. „Mein Vater hat sich aus gesundheitlichen Gründen schon vor einiger Zeit aus dem Unternehmen zurückgezogen, jetzt musste auch meine Mutter Ursula aufhören“, sagt Suzanne Remm. Seitdem laste die Verantwortung nur noch auf ihren Schultern, weshalb sie sich schweren Herzens dazu entschlossen habe, das Blumenhaus zu schließen. Als Floristin werde sie aber weiterhin arbeiten und ab Januar im Blumengeschäft ihres Onkel Georg Gegner in der Vogelgesangstraße arbeiten. „Ich freue mich sehr darauf und einige Kundinnen und Kunden haben schon gesagt, mir weiterhin die Treue halten zu wollen. Das ist doch wunderbar“, sagt sie.