Neue Pläne Traditionsgeschäft in Zweibrücken schließt nach 37 Jahren

1986 hatte ihr Vater Ludwig Gillich das Fachgeschäft für handwerkliche Gestaltung von Schnittblumen- und Pflanzenschmuck in der Thierystraße eröffnet. 1996 erfolgte der Umzug an den heutigen Standort in die Alte Ixheimer Straße 55. „Am Standort in Ixheim haben wir die Blumen in unserem großen Gewächshaus hochgezogen und in einem kleinen Verkaufsraum verkauft. Das war die Zeit, als die Terrassen und Balkone noch voller Blumen, meist Geranien hingen. Doch das ist längst nicht mehr so“, weiß die Floristin, die nach der Ausbildung in Pirmasens 1989 im elterlichen Betrieb einstieg und seitdem vor allem für die Gestaltung von Sträußen, Gestecken und Kränzen zu verschiedensten Anlässen zuständig ist.