Vordach-Schmuck in Fußgängerzone geklaut Gnade-vor-Recht-Angebot an Blumendieb bislang fruchtlos

Bernd Neuhardt postete deshalb am Sonntagmorgen in der privaten Facebookgruppe „Zweibrücken“ einen Aufruf: „An die Person, die in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Hauptstraße vor Mode Franck die am Vordach hängende Blumenampel um 02:30 Uhr gestohlen hat. Sie sind dabei gefilmt worden und aufgrund der prägenden Frisur, der hellen Shorts und der Sportschuhe auch gut zu erkennen. Wenn die Ampel bis Dienstag früh wieder vor dem Geschäft ist, sehen wir von einer Strafanzeige ab. Ansonsten geht dieser dreiste Diebstahl seinen Weg.“