Dingler-,/Hofenfels-,/Bismarckstraße : Blech an Blech vor Tadano-Kreuzung

Stau in der Dinglerstraße Foto: Susanne Lilischkis

Am ersten Tag der Arbeiten an den Ampeln der „Tadano-Kreuzung“ ist es am Montag prompt zu Staus gekommen. Wie in der Wochenend-Ausgabe berichtet, saniert die Stadt die Ampeln an der Kreuzung Dingler-/Hofenfels-/Bismarckstraße, ferner wird die Bushaltestelle vor Tadano erneuert.

Je nach Rotphase der Baustellen-Ampeln an der Kreuzung staute es sich mitunter ordentlich. Gegen 14 Uhr waren die Arbeiter in orangefarbener Montur ans Werk gegangen, zuerst floss der Verkehr noch recht zügig. Doch im Laufe des Nachmittags kam es zu den ersten längeren Wartezeiten. Die Stadt hat als Bau-Ende den 24. November anvisiert (eck).