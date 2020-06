Kommentar zum Zweibrücker Bismarck-Denkmal : Völlig falsches Denkmal im Herz der Stadt

Was hat Bismarck mit Zweibrücken zu tun? Nichts – abgesehen von einstiger Verehrung durch Deutschnationale. Dabei platzt Zweibrücken fast vor deutlich erinnernswerterer eigener Geschichte.

Zweibrücken ist eine Stadt, die so reich an Geschichte ist wie kaum eine andere Stadt dieser Größe in Deutschland. Im Guten, leider aber auch im Schlechten. Positiv herausragend ist vor allem die Rolle Zweibrückens bei der Entwicklung einer freien Presse und liberalen Demokratie in Deutschland, so wurde von hier aus das Hambacher Fest geplant. Herausragend sind – mit kritischen Fußnoten, weil das Volk oft zu wenig davon profitierte – auch die kulturellen und wirtschaftlichen Blütejahre zur Zeit des Herzogtums Pfalz-Zweibrücken. Ein Herzogtum, das zeitweise fast schon etwas wie das Zentrum einer kleinen Europäischen Union war: Von hier aus wurden Schweden und Bayern mitregiert, es gab Verbindungen nach Frankreich und Polen. Zahlreiche Erfinder stammen aus Zweibrücken. Den Nationalsozialismus dagegen begrüßten die Zweibrücker besonders eifrig, ohne dass dies bis heute richtig aufgearbeitet wurde. Am Ende des Zweiten Weltkriegs wurde Zweibrücken durch Bombenangriffe dem Erdboden gleichgemacht, wurde aller Unkenrufe zum Trotz schnell wieder aufgebaut, wurde zur Garnisonsstadt für vier (!) Nationen und bewältigte die Konversion nach dem Abzug der drei ausländischen Armeen auf eine auch international bewunderte Art und Weise.