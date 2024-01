Stipendium der IHK Gründerin bringt Bio-Backmischung auf den Markt

„Mal schauen, wie die Kunden meine NaniMo-Backmischungen finden“, sagt die 35-Jährige. Im Gespräch mit dem Pfälzischen Merkur erzählt sie von ihrer Gründungsidee, dass sie eigentlich über ihre beiden Kinder dazu gekommen sei und ohnehin schon immer ein Bewusstsein für gesunde Lebensmittel habe. „Ich hatte den Wunsch, meinen Kindern einen Snack anzubieten, der nicht überzuckert ist. Deshalb gab es bei uns oft selbst gemachte Waffeln, Pfannkuchen oder Muffins. So konnte ich selbst entscheiden, welche Zutaten ich verwende.“ Um manchmal Zeit zu sparen, habe sie auch nach fertigen Backmischungen geschaut. „Ich konnte aber keine finden, die meinen Wünschen entsprachen und so fing ich an, mir selbst ein paar abzufüllen. Anfangs war mir natürlich nicht bewusst, dass das bereits der erste Schritt zu meinem eigenen Start-up war.“