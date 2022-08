Sommerschule in Zweibrücken läuft : „Lernen in den Ferien“ mit besonderem Fokus auf Deutsch

Zweibrücken Die Sommerschul-Kurse für Kinder mit Lernrückständen und Intensivsprachkurse sind für Beigeordnete Rauch „eine große Herzensangelegenheit“.

In diesem Jahr werden wieder zusätzliche Bildungsangebote für Schülerinnen und Schüler in den Sommerferien angeboten. In gemeinsamer Verantwortung können Schulen, Volkshochschulen und Stadtverwaltung die Förderung junger Menschen, die Vermeidung von Benachteiligungen und ihr Abbau im Blick auf die Chancengerechtigkeit in dieser fordernden Situation in die Hand nehmen. So finden auch in diesem Jahr wieder die Sommerschule unter dem neuen Namen „Lernen in Ferien“ und Feriensprachkurse für Schülerinnen und Schüler mit geringen Deutschkenntnissen statt. Die Feriensprachkurse haben vor dem Hintergrund des Ukrainekrieges besondere Bedeutung und Akzeptanz, teilt die Zweibrücker Schuldezernentin Christina Rauch (CDU) weiter mit.

Die am 22. August gestartet und noch bis 2. September laufende Sommerschule, die vom Land Rheinland-Pfalz landesweit initiiert wurde, sei ein weiterer Baustein, um die Schülerinnen und Schüler zu unterstützen und die Folgen der Corona-Situation aufzufangen, so Rauch. Die Sommerschule gehe dabei Hand in Hand mit der Ausweitung der Feriensprachkurse in Deutsch für Schülerinnen und Schüler mit besonderem Sprachförderbedarf, der Stärkung der qualifizierten Hausaufgabenhilfe oder den additiven Lernangeboten der Volkshochschule.

Zielgruppe sind wie im vergangenen Jahr Schüler/-innen mit Lernrückständen sowie Kinder, die in den Ferien das in der Schule und zuhause Erlernte wiederholen und vertiefen möchten. Die Stadt Zweibrücken hat das Angebot bis einschließlich 10. Jahrgangsstufe ausgebaut. Insgesamt werden in diesem Sommer sechs Kurse im Rahmen von „Lernen in Ferien“ jeweils einwöchig durchgeführt.

In diesen Kursen stehen die Kernkompetenzen der Fächer Mathematik und Deutsch im Mittelpunkt. Aufgrund der zahlreichen Rückmeldungen hat sich die Volkshochschule dazu entschlossen, weiterhin auch die Fächer Englisch und Französisch gerade im Bereich der weiterführenden Schulen anzubieten.

„Ziel der Sommerschule ist es, allen Schülerinnen und Schülern einen guten Start in das neue Schuljahr zu ermöglichen.” Dies ist für Beigeordnete und Dezernentin Christina Rauch sehr wichtig: „Wir haben während der letzten Sommer- und Herbstschulen sehr viele positive Rückmeldungen von Eltern, Lehrerinnen und Lehrern sowie Schülerinnen und Schülern erhalten, so dass wir mit Freude wieder diese wichtigen Ferienbildungsangebote anbieten und sogar ausbauen. In diesem Jahr nehmen wir mit elf Kursen besonders die Förderung von Kindern und Jugendlichen mit geringen Deutschkenntnissen in den Blick. Sie brauchen eine intensive sprachliche Vorbereitung, um ihnen eine qualitative Teilnahme an Unterricht und Bildung zu ermöglichen. Deshalb werden für diejenigen, die während des Schuljahres ohne deutsche Sprachkenntnisse oder mit geringen Sprachkenntnissen in die Schulen kommen, zusätzlich Intensivsprachkurse an der Volkshochschule Zweibrücken in den Ferien angeboten.“ Diese Initiative ergänze die tägliche schulische Sprachförderung und solle den betroffenen Kindern den Einstieg in den Schulalltag erleichtern und ihre Teilnahme am Unterricht verbessern.

Zusätzlich zum Sprachunterricht wird auch mit dem Projekt des Musikpädagogen Andreas Peters die Sprachbarriere mit rhythmischen Trommelklängen überwunden. Rauch: „Ein tolles Erlebnis für alle Beteiligten!“ Die Kurse der Volkshochschule Zweibrücken finden parallel zu „Lernen in Ferien“ (LiF) zweiwöchig statt. Wer Sprachförderbedarf hat, wurde von den Schulen festgestellt und an die Volkshochschule gemeldet.