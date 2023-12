Weihnachtsmarkt Zweibrücken Weihnachtsmarkt toppt den Vorgänger

Das ausgewogene und abwechslungsreiche kulinarische Angebot an den Ständen trug sicherlich ebenfalls zur guten Stimmung bei. „Vorhin in der Vertiefung der Alexanderskirche habe ich super lecker gegessen. An einem kleinen mexikanischen Stand mit authentischer Küche. Selten so frische Quesadillas gehabt. Dicke Empfehlung – der Stand hätte deutlich mehr Zulauf verdient“, schrieb ein zufriedener Stefan Ziemerle später auf Facebook.