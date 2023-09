Bald kommen erste neue Sirenen Warntag: Zweibrücken macht Fortschritte, aber weiter Probleme

Auch Stadtsprecher Jens John zog auf Merkur-Anfrage eine durchwachsene Bilanz. John mailte: „Insgesamt haben wir die Sirenen in den fünf Vororten und die Sirene der Feuerwache in der Landauer Straße ausgelöst, was auch problemlos funktioniert hat. Außerdem wollten wir mit insgesamt drei mobilen Sirenen auslösen. Hier gab es technische Probleme. Die Alarmierung erfolgte nur vom Triftweg aus. Die geplanten Sirenen auf dem Kreuzberg und auf dem Galgenberg konnten nicht ausgelöst werden.“ John weiter: „Es ist wichtig zu betonen, dass auch mit diesen beiden Sirenen eine flächendeckende Ausleuchtung nicht hätte gewährleistet werden können. Diese ist erst nach dem Ausbau den Sirenennetzes möglich.“