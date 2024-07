Zweibrücken Viel Lob für das Stadtfest

Oberbürgermeister Marold Wosnitza (SPD) hob die Diversität des Bühnenprogramms und den ruhigen Verlauf der drei Tage hervor. Insbesondere lobte er das erst letztes Jahr eingeführte Kinderprogramm am Sonntagnachmittag. „Wenn man gesehen hat, wie voll der Platz war, war das schon extrem beeindruckend.“ Man werden diese Linie in den nächsten Jahren weiterfahren. Insgesamt sei die Reaktion aufs Stadtfest („bis auf ein paar Nöler“) selbst auf Facebook sehr gut gewesen, so der OB. Zur neu eingeführten Technobühne äußerte sich Wosnitza ähnlich wie auch schon Tags zuvor Kulturamtsleiter Thilo Huble: Das Angebot sei sehr gut wahrgenommen worden, über den Ort auf dem Schlossplatz müsse man aber noch mal nachdenken.