Euroclassic-Bilanz Festival wieder im Aufwind

Weit hinter den Erwartungen sei leider Wallis Bird geblieben mit nur 153 Gästen, bedauerte der Kulturamtschef. „Ich hatte mit 400, also weitaus mehr Gästen gerechnet, wobei ich sagen muss, dass die Energie, die diese Künstlerin in der Festhalle an den Tag gelegt hat, für mich das Beeindruckendste war, das ich in den vielen Jahren Euroclassic erleben durfte. Wirklich schade, dass es nur so wenig Leute gesehen haben. Auf der anderen Seite das Pink-Floyd-Projekt mit fast 700 Gästen, das unsere Erwartungen noch übertroffen hat. Da haben wir sogar noch Stehplatzkarten verkauft, weil die Nachfrage so groß war“, verriet Huble.