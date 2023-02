Zweibrücken Fashion Outlet : Sonntagsöffnungs-Klage gegen Outlet: Bundesgerichtshof will verhandeln

Die Klage des Südpfälzer Modehändlers richtet sich aus formaljuristischen Gründen zwar nur gegen „Betty Barclay“ – soll indirekt aber für alle Geschäfte im Zweibrücken Fashion Outlet die Extra-Sonntagsöffnungen stoppen. Foto: Rainer Ulm

Zweibrücken/Karlsruhe Revision am 17. Mai zur Frage: Darf ein Geschäft im „Zweibrücken Fashion Outlet“ die vielen zusätzlichen verkaufsoffenen Sonntagen nutzen, die Rheinland-Pfalz wegen – seit 2014 nicht mehr existenter – Urlaubsflüge erlaubt?

Der Rechtsstreit um die Sonntagsöffnungszeiten von einem Modeladen im „Zweibrücken Fashion Outlet“ geht in die nächste, nunmehr dritte und wohl auch letzte Runde. Am Mittwoch teilte der Bundesgerichtshof (BGH) in einer Presseerklärung mit, dass der unter anderem für das Wettbewerbsrecht zuständige Erste Zivilsenat am 17. Mai in dieser Sache verhandeln werde.

Demnach haben die Karlsruher Richter nun darüber zu entscheiden, ob es gegen das Verbot der Öffnung von Verkaufsstellen an Sonntagen nach Paragraph 3 des rheinland-pfälzischen Ladenöffnungsgesetzes verstößt, „wenn ein Geschäft aufgrund der Regelung zur Öffnung von Verkaufsstellen im näheren Einzugsgebiet des Flughafens Zweibrücken an Feriensonntagen öffnet“.

Hintergrund: Das „Zweibrücken Fashion Outlet“ darf aufgrund einer speziellen Regierungsverordnung von 2007 pro Jahr an rund 16 und damit an deutlich mehr Sonntagen als im Rest von Rheinland-Pfalz aufhaben – nämlich während den Oster-, Sommer- und Herbstferien. Diese Sonderregelung – Kommunen dürfen maximal vier verkaufsoffene Sonntag jährlich genehmigen, und das auch nur, wenn es besondere Anlässe wie Veranstaltungen gibt – hatte die Mainzer Landesregierung seinerzeit mit dem Urlaubsreiseverkehr auf dem benachbarten Flughafen begründet. Doch der Flughafen ist inzwischen Geschichte. Im Zuge der Insolvenz war Ende 2014 der kommerzielle Linienflugverkehr eingestellt und der Flughafen im Jahr 2018 zum „Sonderlandeplatz“ herabgestuft worden. Deshalb sind hier seither nur noch Fracht- und Geschäftsreiseverkehr sowie Flüge zu privaten, Ausbildungs- und Schulungszwecken gestattet, alles nur mit kleinen Maschinen.

Aber bedeutet das Ende des kommerziellen Linienflugbetriebs auch das Ende für das „Fashion Outlet“-Sonderrecht? Davon ist zumindest Steffen Jost felsenfest überzeugt. Der Modehändler aus Grünstadt und Präsident des Bundesfachverbandes des Textil-, Schuh- und Lederwareneinzelhandels, kurz BTE, versucht seit geraumer Zeit, diese „Lex Outlet“ zu kippen – und zwar gerichtlich. Er glaubt, dass die Ladenöffnungen an Feriensonntagen gegen das allgemeine Ladenöffnungsgesetz verstoßen und nach dem Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) wettbewerbswidrig sind. Deshalb verklagte er im Jahr 2021 stellvertretend die Betty Barclay Group als eine der Outlet-Mieterinnen auf Unterlassung der Sonntagsöffnung. Begründung: Da auch die Betty Barclay Group zu seinen Lieferanten zähle, entgehe seinen Modehäusern Umsatz, weil er seine Geschäfte an den meisten Sonntagen nicht öffnen dürfe.

Bislang blieb Jost allerdings erfolglos: Denn seine Unterlassungs-Klage war am 15. Oktober 2021 von der Kammer für Handelssachen des Landgerichts Zweibrücken abgewiesen worden, ebenso am 4. August 2022 seine Berufung vom Vierten Zivilsenat des Pfälzischen Oberlandesgerichts in Zweibrücken.

Das OLG hatte allerdings gar nicht geprüft, ob es noch rechtens ist, die zusätzlichen verkaufsoffenen Sonntage mit nicht mehr existenten Urlaubsflügen zu begründen. Das Outlet-Center dürfe nämlich darauf vertrauen, die geltende Rechtsverordnung für sich nutzen zu können. Denn von Verwaltungsbehörden ausdrücklich gestattetes Verhalten könne nicht rechtswidrig sein, wies das OLG die Klage des Südpfälzer Modehändlers zurück. Der Vorsitzende Richter machte zwar ausdrücklich Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Verordnung deutlich. Diese Frage aber könne nicht das Oberlandesgericht prüfen, regte er an, dass Landtagsfraktionen eine Klage vorm Landesverfassungsgericht einlegen könnten (was nur die Freien Wähler prüfen). Und ließ wegen der „grundsätzlichen Bedeutung“ des Falls die Revision beim Bundesgerichtshof zu (wir berichteten).

Jost, der vor allem mit seinen Modehäusern in Landau und Grünstadt im Einzugsgebiet des Zweibrücker Outlets liegt, zeigte sich damals enttäuscht von dem OLG-Urteil: „Die zusätzlichen Sonntage für das Outlet-Center sind ein nicht zu akzeptierender Wettbewerbsvorteil, der alle Händler im Einzugsgebiet schädigt. Und wenn der Handel Schaden nimmt, betrifft das auch die Städte sowie im weiteren Verlauf die Infrastruktur. Das ist ein Teufelskreis“, kommentierte er damals die OLG-Entscheidung gegenüber dem Branchen-Blatt „Textilwirtschaft“. Aber immerhin ließ das Oberlandesgericht damals eine Revision zu. Ein Lichtblick, den Jost prompt beim Schopfe packte und sich an die dritte Instanz, den Bundesgerichtshof, wandte. Dessen Entscheidung es nun abzuwarten gilt.

Die Lex Outlet im Wortlaut:

„Verkaufsstellen dürfen in den in der Anlage bestimmten Bereichen im näheren Einzugsgebiet des Flugplatzes Zweibrücken während der im Ferienplan für Rheinland-Pfalz festgelegten Oster-, Sommer- und Herbstferien [...] an Sonntagen in der Zeit von 11 Uhr bis 20 Uhr geöffnet sein.“ (Quelle: Paragraph 1 der Landesverordnung zur Durchführung des Paragraph 7 Abs. 2 des Ladenöffnungsgesetzes Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 13.3.2007)