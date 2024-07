50 Berufsjahre Vom Glücksbringer zum Wohnmobilisten

Geboren 1959 in Stambach, begann Gießen 1974 seine Lehre als Schornsteinfeger in Eppenbrunn. Nach mehreren beruflichen Stationen in Windsberg zog es ihn nach der Meisterprüfung 1991 erstmals nach Zweibrücken. Drei Jahre war er Bezirksschornsteinfeger in Kirchheimbolanden, bevor er am 1. März 1995 zum Bezirksschornsteinfeger des Kehrbezirks 2 in Zweibrücken ernannt wurde.