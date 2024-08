Kopfverletzungen Prügelei in Bayern: Zweibrücker Soldaten verurteilt

Eine „gewöhnliche“ Schlägerei war es nicht gerade, die sich im Februar 2023 in Oberbayern zugetragen hatte. Bei allen vier Beteiligten handelt es sich um Soldaten der Bundeswehr. Noch dazu hatten sie sich eigentlich aus geistlichem Anlass – im Rahmen der Militärseelsorge – in einem Gemeinschaftshaus in Steingaden zusammengefunden.