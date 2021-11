Vor Gericht in Pirmasens : Erneut Betrugs-Vorwürfe gegen Helexier-Führungskraft

Pirmasens/Zweibrücken In Pirmasens werden einer Mitarbeiterin der Betreiberfirma der Zweibrücker „Himmelsberg Fachklinik“ Betrug und Unterschlagung vorgeworfen.

Am Montag legte Oberamtsanwalt Jörg Amstadt der 59-Jährigen Betrug und Unterschlagung zur Last. Er warft ihr vor, sich 2016 als Verwaltungsrätin eines Unternehmens ausgegeben und als solche acht Großkopierer und eine Druckstraße für einen an ihrem Firmensitz in Kirchberg im Schweizer Kanton St. Gallen geplanten Copyshop bestellt zu haben. Die Finanzierung des Gerätekaufs über rund 240 000 Euro soll über ein Düsseldorfer Leasingunternehmen erfolgt sein. Die Geräte sollen dann aber nicht an den Firmensitz in der Schweiz, sondern in die Südwestpfalz geliefert worden sein. Die Düsseldorfer Finanzierungsfirma soll jedoch ein Protokoll erhalten haben, wonach die Geräte in der Schweiz übernommen und installiert wurden. Die Anklage wirft der 59-Jährigen vor, der Leasingfirma verschwiegen zu haben, wo sich die Geräte tatsächlich befinden, ob sie noch im Besitz der Angeklagten sind oder an Unbekannte veräußert wurden. Außerdem habe sie von Anfang an die monatlich fälligen Leasingraten von rund 3800 Euro nicht bezahlen wollen.