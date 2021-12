Anonymer Brief beklagt Lösung bei Tadano – die ist aber beschäftigtenfreundlicher als nötig : Betriebsvereinbarung nach Bombenräumung

Anonymer Brief beklagt Lösung bei Tadano – die ist aber beschäftigtenfreundlicher als nötig

Das Archivbild vom 12. November zeigt, wie der herrenlose Koffer vor Tadano in der Dinglerstraße abtransportiert wird. Wegen der Räumung des Werkes ruhte von 8.15 bis 11.15 Uhr die Arbeit im Werk. Foto: Sebastian Dingler

Zweibrücken Ein anonymer Brief beklagt, dass Tadano-Beschäftigte ausgefallene Arbeitszeit nacharbeiten müssen. Allerdings wäre rechtlich möglich gewesen, dass Tadano komplettes Nacharbeiten verlangt – mit dem Betriebsrat wurde eine kulantere Lösung gefunden.

Ein herrenloser Koffer sorgte am 12. November für Aufregung bei Tadano in Zweibrücken. Es kam zur Räumung, die Arbeit ruhte. Nun gibt es eine Betriebsvereinbarung zwischen Betriebsrat und Geschäftsführung, diese regelt di­plomatisch das Nacharbeiten eines Teils der ausgefallenen Arbeitszeit.

Aber nicht allen scheint diese Lösung zu schmecken. Ein anonymer Brief beklagt: „Tadano lässt Mitarbeiter für vermeintlichen Bombenalarm zahlen.“ Es wird der Vorwurf formuliert, die Mitarbeiter seien morgens gekommen und hätten ihre Arbeitskraft angeboten. Manche seien im Laufe der Zeit der Sperrung nach Hause gefahren, genehmigt von Vorgesetzten, andere hätten vor Ort ausgeharrt. Je nachdem müssten nun mehrere Stunden nachgearbeitet werden. „Wir Mitarbeiter sollen für den Zeitausfall blechen“, heißt es in dem Brief.