Betriebsrat kritisiert Geschäftsführung Zweifel an Tadano-Bekenntnis zu Stammwerk Dinglerstraße

Sawada hatte in dem Exklusiv-Interview unter anderem ein Ultimatum gestellt: Wenn es bei den Verhandlungen am Freitag trotz des bisherigen Entgegenkommens zu keiner Einigung komme, drohe der Verlust von noch mehr Arbeitsplätzen – und auch das Hauptwerk in der Dinglerstraße – in das man eigentlich viel investieren wolle – gerate in Existenzgefahr, wenn der nun schon drei Wochen andauernde unbefristete Streik (der die Produktion weitgehend stilllege), noch länger fortgesetzt werde.