Ausstellung im Zweibrücker Mannlichhaus Vom Lebendigwerden der Materie

In seiner von Zitaten und Referenzen an die Philosophie und die lateinische Sprache gespickten Rede interpretierte er das Werk der Bildhauerin Isabell Schmidt-Baumgärtner, die in der Region vor allem für ihre Pferdeskulpturen bekannt ist. Sie arbeitet mit Ton, der ohne Glasur, dafür mit Oxiden gebrannt wird. Das gibt ihren Werken eine raue Schönheit. Beim Werkstoff Ton kommen immer auch Gedanken über die Schöpfungsmythen der Menschheit auf. „Die tote Materie bedarf einer Beseelung – griechisch ‚Pneuma‘, der Hauch. Das führt dazu, dass Totes zum Leben erwacht. Aber es bedarf auch einer Kraft, die der Materie sagt, was sie werden soll – eine Information“, bemerkte Gerhard Kaiser. Diese Information, die in Form setzende Kraft sei der menschliche Geist. Als Künstler erfasse man das Wesen der Dinge und lasse alles Zufällige beiseite.