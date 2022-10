Corona : Besuchsverbot im Nardini-Klinikum

Zweibrücken Das Leben für Krankenhaus-Patienten und ihre Angehörigen wird wieder ein Stück schwerer.

(red) „Wegen der aktuellen Infektionslage“ in Sachen Corona gilt an den Standorten des Nardini-Klinikums in Zweibrücken und Landstuhl ab Mittwoch, 5. Oktober, vorerst bis kommenden Freitag ein Besuchsverbot. Das hat Pflegedirektor Thomas Frank am Dienstag mitgeteilt. Kurzzeitige Besuche sind, so heißt es weiter, aktuell nur noch möglich für Eltern minderjähriger Patientinnen und Patienten, rechtliche Betreuerinnen und Betreuer sowie in besonderen Einzelfällen, beispielsweise zum Besuch von Sterbenden.