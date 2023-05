Veranstaltung im Helmholtz-Gymnasium Auf Schnuppertour in Sachen Berufsfindung

Den sogenannten Bistro-Ttischgesprächen in der Westpfalzhalle mit über 50 Unternehmen und Institutionen gingen am Morgen zwei Vortragsblöcke mit je 15 Vorträgen voraus, in denen erstmals Berufspraktiker und Studenten gemeinsam, hier meist ehemalige Schülerinnen und Schüler des HHG, ihren Beruf vorstellten. „Wir konnten uns vorab online für zwei Vorträge entscheiden, in meinem Fall Soziale Arbeit und Duales Studium“, erzählt Ben-Leon Krück. Der HHG-Schüler engagiert sich bereits ehrenamtlich bei KOJA (Kommunale offenen Jugendarbeit Zweibrücken), die ebenfalls mit einem Stand in der Westpfalzhalle vertreten war. „Wir bilden zwar nicht direkt aus, wer sich aber für ein Studium der Sozialen Arbeit oder Sozialpädagogik entscheidet, kann bei uns als Schülerin oder Schüler in den Beruf hineinschnuppern; so wie Ben-Leon, der bei unseren Ferienfreizeiten mithilft“, betonte Natascha Glahn von KOJA. „Außerdem kann man bei uns ein Vorpraktikum machen, das man heute für die Zulassung einiger Studiengänge braucht“, fügte sie hinzu.