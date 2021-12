Sozialdemokraten haben damit im Stadtrat wieder so viele Sitze wie die CDU : Zweibrücker Linke-Chef wechselt zur SPD

Bernd Henner Foto: Petra Alles/Petra alles

Zweibrücken Nach Übertritt von Bernd Henner hat die SPD wieder so viele Sitze wie die CDU – und der Stadtrat eine Fraktion weniger.

„Die sehr gute Fraktion Die PARTEI/Die Linke verliert eines ihrer Mitglieder und ist demzufolge keine Fraktion mehr.“ Mit diesen Worten machte Aaron Schmidt von der Satirepartei Die Partei am Dienstagabend auf Facebook den hochkarätigsten Fraktions-Wechsel der vergangenen Jahrzehnte im Zweibrücker Stadtrat öffentlich. Schmidt hatte im August 2019 mit Bernd Henner (Die Linke) eine Fraktion gegründet, was in Zweibrücken ab zwei Mitgliedern möglich ist. Henner war nicht nur der Fraktionschef – sondern bis zuletzt auch Vorsitzender des Linke-Kreisverbands Zweibrücken.

Oberbürgermeister Marold Wosnitza (SPD) sagte am Mittwoch auf Merkur-Anfrage, dass Henner (geb. Ringle) die Stadtverwaltung am Morgen über den Wechsel und die Auflösung seiner bisherigen Fraktion informiert habe. SPD-Vizefraktionschefin Theresa Wendel bestätigte, Henner werde aufgenommen

Henner erklärt auf Merkur-Anfrage sein Gründe. „Mir ist wichtig: Das hatte nichts mit Aaron Schmidt zu tun. Wir trennen uns nicht im Bösen!“ Er hoffe auch weiter auf gute Zusammenarbeit mit seinem Ex-Fraktionskollegen. Er sei vor zweieinhalb Jahren in den Stadtrat gekommen, um vor allem im Sozialen einiges zu bewegen. Das aber sei als einziger „Linker“ und auch als Zwei-Mann-Fraktion schwierig gewesen. Zudem hätten sich inhaltlich viele Schnittmengen mit der SPD-Fraktion gezeigt. Und während Die Linke sich mehr mit sich selbst beschäftige, setze die Bundes-SPD jetzt wieder deutlich stärker auf soziale Themen (wie Mindestlohn und Bürgergeld statt Hartz IV). „Wobei ich nach wie vor Pazifist und Nato-Gegner bin. Ich sehe mich eher am linken Flügel der SPD.“ Dort will er auch Parteimitglied werden. Die Linke hat er bereits verlassen und den Vorsitz (den er gleichberechtigt mit Adriana Storero hatte) niedergelegt.

„Ich freue mich, dass ich nach den Gesprächen in den letzten Wochen von der SPD-Ratsfraktion mit offenen Armen empfangen worden bin“, sagt Henner. Beruflich ist der 45-Jährige Pflegedirektor der Diakonie Kliniken Saarland (DKS).

In vielen Gesprächen habe er erfahren, dass viele Bürger „mich als Person gewählt haben“, begründet Henner, warum er sein Mandat nicht niederlegt. In diesem Fall erster Nachrücker gewesen wäre Thorsten Spelten – an dem Listenführer war Henner bei der Stadtratswahl im Mai 2019 dank vieler Personenstimmen vorbeigezogen.

Das Verhältnis Henners zur SPD im Stadtrat war von Anfang an erkennbar gut – so hatten die Sozialdemokraten Henner einen „ihrer“ Sitze im Sozialausschuss überlassen. Die Sitzverteilung in den Ausschüssen muss nun infolge des Fraktionswechsels neu berechnet werden.