Benefizkonzert für Hochwassergeschädigte in der Zweibrücker Alexanderskirche Beschwingte Klänge für den guten Zweck

Auch im Haus der Diakonie in der Zweibrücker Wallstraße hat das Hochwasser Schäden angerichtet, die Kleiderkammer im Keller wurde geflutet. Es sei wichtig, dass kein Menschenleben verloren gegangen sei, so Bähr. Jetzt unterstütze die Diakonie Menschen in Not. „Diese Hilfe ist auch notwendig“, sagte er, „wenn alle Reden gehalten wurden und die Politiker wieder weg sind.“ Deshalb appellierte er an Hochwassergeschädigte, die sich noch nicht gemeldet hätten, einmal bei der Diakonie in der Wallstraße vorbeizuschauen.