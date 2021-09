Stadt überrascht von Kritik des Migrationsbeirats – Neueröffnung an Gabelsbergerstraße verzögert sich weiter : Behindert Kita-Plätze-Mangel die Integration?

Zweibrücken Deutsch-Lernen werde durch fehlende Kindertagesstätten-Plätze und langes Warten auf Sprach­kurse in Zweibrücken erschwert, kritisiert der Migrationsbeirat. Die Stadt zeigt sich überrascht über die Kritik. Die Eröffnung der neuen Kita an der Gabelsbergerstraße droht sich bis 2022 zu verzögern.

Genaue Zahlen kenne sie nicht, aber nach ihren Informationen seien etwa 80 Kinder auf Wartelisten. Wobei etliche davon in anderen Kitas Platz gefunden hätten – und teils Kinder auch in mehreren Kitas auf Wartelisten stünden. Wie viele Kinder überhaupt keinen Kita-Platz haben, wisse sie nicht – kenne aber einige Fälle. Auch die kirchlichen Kitas seien „voll bis unters Dach“.

Stichwort Sprachkurse: Auch diesbezüglich schlägt der Beirat Alarm. Schon der Vorgänger-Beirat hatte vor zwei Jahren kritisiert, dass (offensichtlich infolge personeller Probleme bei der Volkshochschule Zweibrücken) zu wenig Integrationskurse stattfinden. Jetzt beklagt die neue stellvertretende Beiratsvorsitzende Hilgert, bei den grundlegenden A1- und A2-Sprachkursen gebe es „in großes Loch in Zweibrücken – was da angeboten wird, ist eine Katastrophe. Die einzigen brauchbaren Angebote sind vom IB (Internationaler Bund), aber dafür müssen die Leute nach Pirmasens, Homburg oder St. Ingbert fahren.“ Es kämen immer wieder Neubürger nach Zweibrücken, derzeit vor allem Familien aus Syrien und der Türkei, berichtete der Beiratsvorsitzende Mohamad Kamiran. Hilgert „Sprache ist das A und O für die Integration. Die Leute sind bereit, wollen lernen – aber es gibt keine Möglichkeiten.“ Auf ehrenamtlicher Basis biete man deshalb zwar Sprachförderung montags im Mehrgenerationenhaus an, „aber das ist nur eine kleine Hilfe“. Hilgert ergänzte auf Merkur-Nachfrage, 40 bis 50 Geflüchtete warteten auf A1/A2-Sprachkurse, 10 bis 15 auf B2-Kurse. Das sei vor allem für die Integration von Frauen ein Problem: „Je weniger Deutsch sie können, desto mehr sind sie auf sich gestellt.“ Verschärft worden sie dieser „Rückzug in die Familien“ auch durch die Corona-Zeit.

Der Beiratsvorsitzende Kamiran berichtete zudem von Sprachproblemen bei Ämter-Besuchen: „In Homburg gibt es in der Ausländerbehörde drei Dolmetscher an jeder Ecke – hier müssen die Leute raus, wenn sie nichts verstehen und es heißt, sie sollen Dolmetscher mitbringen.“ Das sei für viele aber ein Kostenproblem.

Wie viele Kinder stehen derzeit in Zweibrücken auf der Warteliste für einen Kita-Platz? Auf diese Frage antwortet die Stadt-Pressestelle: Für die Liste der kommunalen Einrichtungen könne man „jedem bisher bei uns angemeldeten einjährigen Kind in diesem Jahr einen Platz anbieten“. Bei den Kindern ab zwei Jahren gebe es noch für einige keinen Platz in städtischen Einrichtungen. Oft seien diese Kinder aber auch bei den freien Trägern angemeldet und hätten dort schon einen Platz bekommen, ohne sich von der städtischen Warteliste streichen zu lassen. „Einige Kinder stehen zudem nur auf der Warteliste, da diese nur in eine bestimmte Einrichtung möchten und soweit dort nichts frei ist, lieber noch länger warten, als in eine andere Einrichtung zu gehen.“ Die kirchlichen Kitas hätten jeweils eigene Listen.