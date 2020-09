Beirat für Migration und Integration organisiert Lesung im Rosengarten : Zweisprachig zum Glücklichsein

Die beiden Schwestern Theresa und Rebecca Wendel (v.l) begeisterten mit ihrer Lesung im Zweibrücker Rosengarten auf Deutsch und Französisch. Foto: Cordula von Waldow

Zweibrücken Glück ist vielfältig und doch weltweit gleich. Zu diesem Schluss kam das Publikum bei der zweiten Lesung im Rosengarten auf Einladung des Beirats für Migration und Integration. Kultur verbindet Menschen und dient der Völkerverständigung.

„Wie wird man glücklich und was ist Glück überhaupt?“ Dieser Frage gingen fast 20 Kulturinteressierte unterschiedlicher Nationalitäten am vergangenen Montagnachmittag im Rosengarten nach – und zwar zweisprachig. Erneut hatte der Beirat für Migration und Integration Zweibrücken unter dem Motto „Kultur verbindet Menschen“ zu einem internationalen Austausch eingeladen.

Die beiden Schwestern, Theresa und Rebecca Wendel, die sich seit Jahren in der Städtpartnerschaft mit Boulogne-sur-Mer engagieren, hatten dafür das französische Buch „Le voyage d’Hector ou la recherche du bonheur“, zu Deutsch „Hektors Reise oder die Suche nach dem Glück“ ausgewählt.

Bei hochsommerlichen Temperaturen lagerten die Zuhörer entspannt im Baumschatten neben der Venusstatue. Zumindest teil-entspannt, denn nach einer kurzen Einführung in die Reise des erfolgreichen, jedoch wenig glücklichen Psychiaters Hector auf der Suche nach dem Geheimnis des Glücklichseins, tauchte Rebecca Wendel sofort in das erste Kapitel ein. Auf Französisch.

Die meisten Besucher hatten zumindest in der Schule Französisch gelernt, eine der teilnehmenden Lehrerinnen es sogar unterrichtet. Dennoch war höchste Konzentration angesagt, um der Geschichte in der fremden Sprache zu folgen. „Wer hat etwas verstanden?“ fragte Theresa Wendel ab. „Die Reichen verlieren Geld, die Armen ihre Arbeit – und beides ist doof“, fasste Sarina Wolf aus dem Gespräch von Hector mit seinem Freund Edouard in einem teuren chinesischen Restaurant zusammen.

Aus der deutschen Übersetzung verstand das Publikum, dass Edouard zwar das Siebenfache von Hector verdiente, jedoch nicht glücklich schien. Auf Hectors Frage: „Was macht dich glücklich?“, kam als Antwort: „Ich arbeite so viel, dass ich nicht einmal Zeit habe, mir diese Frage zu stellen!“ Hectors Fazit dieser ersten Reisebegegnung: „Viele Leute denken, dass Glück bedeutet, reich oder mächtig zu sein.“

Auf seiner Reise in ein afrikanisches Land stellte er fest, dass Glück bedeutet, wenn man spürt, dass man anderen nützlich ist. Und wenn man eine Beschäftigung hat, die man liebt. Immer wieder wurden Fragen nach Übersetzungen für bestimmte Wörter gestellt, sodass die Lesestunde ebenso lehrreich wie amüsant war.

Das lag auch an dem gewählten Thema. Hector stellt am Ende seiner Reise fest, dass Glück überall auf der Welt gleich oder ähnlich definiert wird, dass Menschen aus noch so unterschiedlichen Kulturen also gleich empfinden. Und, dass es verschiedene Sorten von Glück gibt. Zwei Glückspunkte sind beschwingt und zwei ruhig. Zu den aktiven gehörten feiern, reisen, mit anderen Teilen. Und, dass Arbeit Spaß machen und ein Ziel verfolgen muss, um zu beglücken. Stilles Glück ist, wenn man feststellt, dass man noch nie zuvor so glücklich war und sich nicht mit anderen vergleicht.

„Glück muss man erst erkennen“, ergänzte Gerda Sefrin im anschließenden Austausch. „Französisch klingt so schön wie Musik“, schwärmte Elke Hilgert. Tatjana Medenko, stellvertretende Vorsitzende im Ausschuss für Migration und Integration, fand den Nachmittag „super interessant“. Die Russlanddeutsche hatte ein wenig Französisch gelernt und freute sich, dass sie einige Brocken verstand. Sie findet das an der Grenze zu Frankreich wichtig. Und sie gehörte zu der kleinen Schar, die sich jetzt das Buch kaufen will. Allerdings auf Deutsch.