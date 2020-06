Pkw stand nach Rückstau auf Zugstrecke, als sich die Schranken senkten : Auto auf Bahngleisen zwingt Lokführer in Zweibrücken zur Notbremsung

Auto auf Bahngleisen zwingt Lokführer in Zweibrücken zur Notbremsung

Auf der Bahnstrecke zwischen Zweibrücken (im Bild der Hauptbahnhof) und Pirmasens hat es am Dienstag ein Beinahe-Zugunglück gegeben. Foto: Lutz Fröhlich

Zweibrücken Die Geistesgegenwart sowohl der Autofahrerin als auch des Lokomotivführers haben in Niederauerbach ein Zugunglück verhindert.

Bahnübergang unterhalb der Zweibrücker Fasanerie hat es am Dienstag gegen 13.25 Uhr einen dramatischen Zwischenfall gegeben.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hielt eine 57-jährige Frau mit ihrem Auto auf dem Bahnübergang, da die Ampeln an der Kreuzung Pirmasenser Straße/L 471 gerade auf Rotlicht umgeschaltet hatte und es dadurch zu einem Rückstau kam. Kurz darauf schlossen sich die Schranken am Bahnübergang wegen eines herannahenden Personenzugs. Dessen Fahrer erkannte die Gefahr und leitete sofort eine Notbremsung ein, mit der es ihm gelang, den Zug unmittelbar vor dem Bahnübergang zum Stehen zu bringen.