Anmoderation für Blues Himmel gesucht : Beim nächsten Kulturstream „gebbt’s pälzisch“

Die wollen nur spielen: Michael Wack (Bildmitte) mit seiner Band Blues Himmel. Am 8. April treten die Musiker im Kulturstream auf. Foto: Kulturamt Zweibrücken / Band Blues Himmel

Zweibrücken Michael Wack und Blues Himmel spielen am 8. April. Für Anmoderation sucht Kulturamt originellen Reim.

Rock und Blues und Pfälzer Mundart: Das erwartet die Zuschauer des nächsten Kulturstreams der Stadt Zweibrücken. Denn: Das Zweibrücker Musiker-Urgestein Michael Wack wird dann mit seiner Band Blues Himmel einheizen. Am Samstag, 10. April um 19 Uhr füllt Wack mit Blues Himmel die virtuellen Sitzplätze zu Hause. „Die Band steht für handgemachte Musik im Stil von Blues, Swing, Folk, Balladen und Rock, samt Mundarttexten mitten aus dem Leben“, kündigte das Kulturamt der Rosenstadt am Dienstag an.

Bereits seit 1980 bietet Wack eine unwiderstehliche Kombination aus Blues und pfälzisch. Das Ergebnis ist eine unterhaltsame Mischung aus traditionellen Bluesthemen wie Liebe, Lust und Laster sowie landestypische Geschichte, etwa das gesungene Rezept der „Grumbeersupp“ in einem musikalischen Gewand von Cajun oder die wahre Geschichte über den Teufelsbrunnen in „De Deiwel soll se hole“.

Die Kulturschaffer rund um Thilo Huble haben sich etwas besonderes einfallen lassen: „In der Vorbereitung sind bei diesem Konzert jetzt auch wieder die Zuschauer gefragt!“

Für die Anmoderation des Konzertes sucht das Kulturamt einen Kurztext im Pfälzer-Reim-Vers, also in „pälzisch“. Die Wörter „Blues Himmel“, „Zweebrigge“ und „Dehemm“ sollten in dem kurz gehaltenen Reim enthalten sein. Die drei besten Pfälzer-Texte werden alle während des Livestreams auch vorgetragen. Als Dankeschön erhalten die Gewinner ein CD-Paket der Band.

Einsendeschluss ist Donnerstag, 8. April, 16 Uhr. Die Texte können per Mail an kultur@zweibruecken.de oder per Post an das Kultur- und Verkehrsamt, Maxstr. 1, 66482 Zweibrücken geschickt werden.