Korrektur: Standort Feuerwehrgerätehaus Dietrichingen : Die Tücken mit dem Standort

Dietrichingen Oberhalb des Bolzplatzes entsteht das neue Feuerwehrgerätehaus in Dietrichingen. Der Platz am Dorfbrunnen wurde verworfen, stellt der Beigeordnete Hohn klar.

Im nächsten Jahr soll in Dietrichingen mit dem Bau zum neuen Feuerwehrgerätehaus begonnen werden. Für Verwirrung sorgte zuvor unsere Meldung, dass der Standort beim Dorfbrunnen in der alten Ortsmitte sein soll. Der Verbandsgemeinde-Beigeordnete mit eigenem Geschäftsbereich Thomas Hohn (FDP) aus Hornbach zeigte sich sehr überrascht – denn die Mitglieder des Ortsgemeinderates mit Ortsbürgermeisterin Ulrike Vogelgesang stehen weiter zu dem gefassten Beschluss für den Standort Feldstraße /Ecke Waldstraße

Aber es bleibt alles beim alten, Planer Alexander Blanz vom gleichnamigen Planungsbüro aus Landstuhl braucht nichts über den Haufen zu werfen, kann vielmehr weiter an den Details arbeiten. Der Architekt habe ohnehin schon zahlreiche Entwürfe gefertigt und sich in ganz besonderem Maße engagiert, lobt Hohn, der allerdings bei der Standortfrage noch eine ungeklärte Sache anmerkt. „Wir hatten verschiedene Plätze innerhalb der Dietrichinger Ortslage in der Abwägung und beim Standort Feldstraße / Ecke Waldstraße wissen wir im Augenblick auch noch nicht genau, wie wir das Gerätehaus stellen werden. Diese Sachentscheidung steht wirklich noch an, werden wir von der Verbandsgemeinde als Auftraggeber für das Projekt unmittelbar mit den Verantwortlichen der Löscheinheit entscheiden und dies dann in die Endplanung einfließen lassen.“