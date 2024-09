Geplante Werksschließung IG Metall droht mit Streik bei Tadano

In sieben Restrukturierungen habe die Firmenleitung Mitarbeiter entlassen, die Arbeit in alle Herren Länder der Welt verlagert und am Schluss gejammert, dass Tadano keine Gewinne mehr mache. „Es gibt in keinster Weise eine Berechtigungsgrundlage darüber, dass das, was Tadano zur Zeit plant und umsetzen will in Zweibrücken, in irgendeiner Form betriebswirtschaftlich nachvollziehbar ist.“ Außerdem habe sich die Geschäftsführung geweigert, die Fragen der Mitarbeiter zu beantworten.