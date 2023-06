Unternehmer aus Hamburg über Pläne Fuchslöcher: Straßen-Käufer plant knapp zehn Stellplätze

Info

Drei Privatstraßen befinden sich in Ixheim in unmittelbarer Nähe: Die Siebenpfeifferstraße sowie zwei Abschnitte der Straße Bei den Fuchslöchern. Jens John, Sprecher der Stadt Zweibrücken, sagt, dass diese Straßen alle „zirka 35 Jahre alt“ sind. Sie seien damals von einem Bauunternehmer angelegt worden. Dieser habe später versucht, sie an die Stadt zu verkaufen. Aber die Verwaltung forderte für einen Kauf, dass der Unternehmer dafür den Geldbetrag überweist, den er als Rückstellungen für künftige Sanierungsmaßnahmen an den Straßen gebildet hatte – oder zumindest hätte bilden müssen. Das habe der Unternehmer allerdings abgelehnt. Dies sei der wichtigste Knackpunkt, warum die Stadt diese drei Straßen nicht gekauft habe. John wiederholte, was er bereits im Merkur erklärt hatte: Es geht hier um das Geld der Steuerzahler, die Stadt könne nicht einfach einem Unternehmer private Straßen abkaufen. (eck)