Kommentar: Zweibrücker Stadtrat als schlechtes Vorbild : Corona-Lockerungen achtsam nutzen!

Ein Diskussionsbeitrag zur wachsenden Eigenverantwortung im Umgang mit dem Schutz vor Covid-19-Ansteckungen.

Andererseits wäre es schön, nicht mehr alles mit Verboten regeln zu müssen, sondern auf Eigenverantwortung der Menschen zu setzen. Das aber nützt nichts, wenn man wie ich vor ein paar Tagen in Kaiserslautern in einem Innenraum-Konzert in stickiger Atmosphäre neben einer dreistelligen Zahl Maskenloser sitzen muss. Dies ist zwar neuerdings wieder erlaubt – aber funktionierte das Prinzip Eigenverantwortung, hätten mehr als nur ein, zwei Prozent Masken getragen. Wie aber soll Eigenverantwortung funktionieren, wenn selbst Politiker schlechte Vorbilder sind? Am Mittwoch im Zweibrücker Stadtrat war die Luft zwar besser. Aber auch dort hatten nur zwei Ratsmitglieder Mund und Nase bedeckt. Ein gefährliches Signal. Denn es steht auf Messers Schneide, ob wir in eine vierte Welle hineingeraten oder nicht.