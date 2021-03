Logistikhalle John Deere und Quartier Altes Brauereigelände : Bebauungspläne für Bürger einsehbar

Zweibrücken Es geht um das Ex-Brauereigelände und einen John-Deere-Neubau. Hierzu gab es im Stadtrat Anregungen bezüglich Verkehr und Solardach.

Wegen der Corona-Pandemie rät die Stadtverwaltung zur Einsicht übers Internet (www.zweibruecken.de/de/politik-verwaltung/aemter/stadtbauamt/stadtplanung/bebauungs-und-flaechennutzungsplaene/aktuelle-bauleitplanverfahren). Persönliche Einsicht im Bauamt ist zwar auch möglich, aber nur nach Anmeldung: Terminanfragen unter Tel. (0 63 32) 8 71-605 oder per E-Mail an stadtplanung@zweibruecken.de. Bürger können während der Einsichts-Frist auch schriftliche Stellungnahmen zu den Plänen mit Anregungen oder Bednken abgeben. Da die geplante große Logistikhalle von John Deere schon im Februar im Rat ausführlich vorgestellt worden war, gab es diesmal nur eine kurze Debatte. Patrick Lang begrüßte die Pläne für die jahrzehntelange Brachfläche. Aber für die „heute schon stark verkehrsbelasteten Anwohner“ in der Homburger Straße sei die Formulierung im Plan-Entwurf „zu vage“, dass das John-Deere-Gelände hauptsächlich über die (unbewohnte) Wilkstraße angefahren werden „soll“. Alexander Knoll vom Planungsbüro Agsta Umwelt kündigte an, dies definitiver festzusetzen. Zudem werde es noch umfangreiche verkehrliche Begutachtungen geben. Nach der Expansion in Zweibrücken will John Deere sein bisheriges Zentrallager in Hockenheim aufgeben. Die geplante Lagerfläche in der neuen Logistikhalle ist 21 000 Quadratmeter groß – das entspricht der Gesamtverkaufsfläche des Zweibrücker Fashion-Outlet-Centers.