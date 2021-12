Kommentar zum Bebauungsplan für das Ex-Brauereigelände in Zweibrücken : Klimaschutz UND Park-Projekt in Gefahr

Klimaschutz UND Park-Projekt in Gefahr

Kommentar zum Bebauungsplan für das Ex-Brauereigelände in Zweibrücken

Das potenzielle Baugrundstück: Hier stand einst die Zweibrücker Braustätte der Parkbrauerei (die heute nur noch in Pirmasens braut), und oben deutlich mehr Wald. Foto: Lutz Fröhlich

Zweibrücken Der Stadtrat sollte nicht die Mahnung der SGD Süd in den Wind schlagen – und doch Gutachter prüfen lassen, ob die Pläne für das Ex-Parkbrauerei-Gelände die Frischluftzufuhr der Zweibrücker Innenstadt beeinträchtigen oder nicht. Sonst könnte es schon wieder ein böses Erwachen vor Gericht geben, befürchtet unser Kommentator.

An Stelle der 1988 stillgelegten riesigen Zweibrücker Braustätte der Parkbrauerei sollen oben am Hang ein Wohngebiet und unten ein „Urbanes Gebiet“ (Wohnungen und diese nicht störendes Gewerbe wie Hotel, Pflegeeinrichtung oder Einzelhandel) entstehen. Diese Aufwertung des Lebens in der Innenstadt fände ich eigentlich rundum erfreulich, ebenso wie alle Fraktionen diese Woche im Bauausschuss.