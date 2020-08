Kritiker hatten Probleme für Ixheim durch „Wohnen Am Kirchberg“ befürchtet : Gutachten: Kaum Frischluft-Problem durch Baugebiet

ixheim Gefährdet das oberhalb von Ixheim geplante Neubaugebiet „Wohnen am Kirchberg“ die Kaltluft-Zufuhr des ohnehin schon am wenigsten mit Frischluft versorgten Zweibrücker Stadtteils? Davor hatte letzten Dezember der Zweibrücker Naturschutzbeirat auch wegen der zunehmend heißen Sommer gewarnt – und auf ein Gutachten von 1996 verwiesen.

Das Plangebiet sei „nur bedingt als Luftleitbahn einzustufen“, heißt es in der von Oberbürgermeister Marold Wosnitza (SPD) unterzeichneten Sitzungsvorlage für den Bauausschuss, der nächsten Dienstag (17 Uhr, Hofenfels-Gymnasium) das Bebauungsplan-Verfahren starten soll. Die Formulierungen werfen allerdings Fragen auf, Wosnitza will diese am Montag dem Merkur beantworten. So heißt es, die aus dem Plangebiet „abfließende Kaltluft belüftet hauptsächlich die Wohngebäude an der Tauben-Keltenstraße. Bei einer moderaten Bebauung mit hohem Dachgrünungsgrad und entsprechenden Wärmedämmmaßnahmen wird die thermische Belastung der angrenzenden Siedlungsbereiche nicht relevant erhöht“. Um „unerwünschte Effekte zu minimieren“, werde der „Versiegelungsgrad so gering wie möglich gehalten“, etwa durch schmale Straßenbreite, größere Grünflächen und Verbot von Schottergärten. Gebäude würden windgünstig platziert, Gartenmauern und dichte Hecken verboten.