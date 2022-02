„Buchwald“-Projekt nahe Mittelbach-Hengstbach vorgestellt : Freiwillig Bürgerbeteiligung zu Windpark

Bislang gibt es Windräder nicht in, sondern nur knapp außerhalb von Zweibrücken – auf dem saarländischen Teil der Weißen Triesch (Bergrücken oberhalb von Kirrberg und Ernstweiler, Bild). Die Firma BayWa r.e. prüft nun, ob sie, zusätzlich zum Windpark Buchwald, auch auf dem Zweibrücker Teil der Weißen Triesch etwas bauen kann. Foto: Lutz Fröhlich

Zweibrücken Auch die Stadt, Nachbarkommunen sowie bei Interesse Bürger sollen von den privaten Windräder-Plänen bei Mittelbach-Hengstbach profitieren.

Das Unternehmen „BayWa r.e.“ hat bei der Stadt Zweibrücken für den geplanten Windpark Buchwald“ bei Mittelbach-Hengstbach den erforderlichen Antrag nach Bundesimmissionsschutzgesetz inklusive Bauantrag eingereicht. Das teilte Projektleiterin Nicole Roth bei ihrer Präsentation der BayWa-Pläne am Mittwochabend im Stadtrat mit.

Allerdings droht Widerstand: Im Vorort Mittelbach-Hengstbach gibt es eine Bürgerinitiative gegen Windräder – und Bauausschuss/Stadtrat hatten 2020 verweigert, dort oder anderswo in Zweibrücken Konzentrationszonen für Windräder auszuweisen . Seitdem darf auf Antrag nach Prüfung der Genehmigungsfähigkeit überall gebaut werden.

Möglicher Skepsis begegnet BayWa mit dem Versprechen von Transparenz und Bürgerbeteiligung. „Wir haben uns freiwillig für ein öffentliches Verfahren entschieden“, kündigte Regionalleiter Jan Termeer im Stadtrat eine „breite öffentliche Beteiligung“ einschließlich Erörterungstermin mit Bürgern an.

Auch eine finanzielle Beteiligung biete BayWa an, falls sich dafür genug Interessenten melden, erklärte Roth. Fest stehe bereits, dass BayWa freiwillig von der EEG-Option Gebrauch mache, die Kommunen rund um die Windräder an den Einnahmen zu beteiligen (ohne Gegenleistung). Beim Buchwald würden das jährlich wohl 40 000 Euro (gerundet: 14 600 Euro Zweibrücken, Blieskastel 16 100, Hornbach 8700 und Althornbach 700 Euro). Hinzu komme die Gewerbesteuer, die zu 90 Prozent an die Standortkommune (Zweibrücken) fließe.