Streit im Stadtrechtsausschuss : Bauwilliger in Junkersstraße klagt über „Enteignung“ durch Stadt

Die Junkersstraße verläuft entlang des Mitarbeiterparkplatzes von John Deere. Die Hinweisschilder auf Gewerbe links täuschen. Diese beziehen sich auf die Händler am nahegelegenen Globus. In der Junkersstraße selbst gibt es kaum Gewerbe, obwohl die Straße als „Mischgebiet“ deklariert ist. Foto: Mathias Schneck

Zweibrücken Wann droht ein „Mischgebiet“ seinen Charakter zu verlieren? Diese Frage hat jetzt den Stadtrechtsausschuss beschäftigt.

Ein Bürger möchte ein Grundstück in der Junkersstraße in Ernstweiler nutzen, um dort ein privates Bauvorhaben zu verwirklichen. Aber es gibt einen Bebauungsplan aus dem Jahr 1993, der besagt, dass es sich um ein Mischgebiet handelt, also um ein Gebiet, in dem die Stadt sowohl private wie auch gewerbliche Bauprojekte realisiert sehen möchte. Die Stadt hat dem Grundstückseigentümer daher sein Vorhaben versagt. Mit der Begründung, dass in dem betroffenen Bereich der Junkersstraße der Anteil an privater Nutzung dominiere, es dürfe der Wunsch der Stadt, hier auch Gewerbe anzusiedeln, nicht völlig aus dem Blickfeld geraten.

Dagegen legte der Eigentümer am 21. Juni Widerspruch ein. Nun debattierte der Stadtrechtsausschuss darüber. Rechtsamtsleiterin Annegret Bucher rekapitulierte zu Sitzungsbeginn die wichtigsten Aspekte und wiederholte die Bedenken, der Stadt: Würde hier ein weiteres privates Bauvorhaben genehmigt, kippe irgendwann das Mischgebiet in ein rein privates Wohngebiet um. Dies widerspreche dem Bebauungsplan von 1993, den das Rathaus explizit damals so aufgestellt habe, um in der Junkersstraße Stadtentwicklung zu betreiben.

Der Widerspruchsführer kritisierte in seiner Stellungnahme, „die ablehende Haltung der Stadt kommt einer Enteignung gleich“. Er argumentierte, das Mischgebiet sei längst gekippt. „Lediglich vier von 31 Grundstücken dort werden gewerblich oder teilgewerblich genutzt – das entspricht einem Anteil von gerademal 12,9 Prozent“, sagte er.

Zudem sei sein Vorhaben „gebietsverträglich“, es gehe ihm darum, für seinen Sohn, die Schwiegertochter und den Enkel Wohnraum zu schaffen, diese wollten nach Zweibrücken ziehen und er verfüge schließlich über dieses Grundstück.