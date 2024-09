Wegen fehlender Bauteile Neuer Termin für den Abschluss der Baumaßnahmen auf der A8

Nach den Restarbeiten soll dann der Umbau der Verkehrssicherung auf einen Fahrstreifen je Richtungsfahrbahn in Angriff genommen werden, um die bisherigen Mittelstreifenüberfahrten zu schließen. „Im Anschluss können wir die Verkehrssicherung komplett zurückbauen. Wir rechnen damit, dass bis zum Ende der KW 47 alles abgebaut und die A 8 an dieser Stelle wieder vierstreifig frei befahrbar sein wird.“ Für alle, die gerade keinen Kalender zur Hand haben: Die 47. Kalenderwoche beginnt am 18. November.