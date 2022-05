Zukunftsbaum im Rosengarten : Robustes Symbol zum Jubiläum der Eingemeindung

Zweibrücken Der im Zweibrücker Rosengarten gepflanzte Südliche Zürgelbaum gilt als „standhaft und resilient“.

Was symbolisiert die vor 50 Jahren erfolgte Eingemeindung der Vororte Mittelbach/Hengstbach, Mörsbach, Rimschweiler, Oberauerbach und Wattweiler und ihr langsames Zusammenwachsen mit guten Zukunftsaussichten besser, als ein Baum? Bereits am Festakt in der Festhalle (Wir berichteten), hatte es einen symbolischen Bonsaibaum gegeben. Nun wurde der offizielle Zunkunftsbaum gemeinsam im Zweibrücker Rosengarten gepflanzt.