Auch A 8 und Schulbusverkehr betroffen Bauern wollen in Zweibrücken fast alle Verkehrsknotenpunkte blockieren

Der Verkehr in Zweibrücken droht am Montagvormittag weitgehend lahmgelegt zu werden. Betroffen sind auch die Auffahrten zur Autobahn 8 Richtung Saarland und Pirmasens. Das ist einer Pressemitteilung zu entnehmen, die die Zweibrücker Stadtverwaltung am Freitag auf eine Merkur-Anfrage vom Donnerstagvormittag gemailt hat, ob für den bundesweiten Bauernproteste-Aktionstag auch in Zweibrücken (wie nach dem Versammlungsrecht vorgeschrieben) Demonstrationen angemeldet sind.