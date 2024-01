A 8, Busse, Schulunterricht und Outlet betroffen Bauern wollen in Zweibrücken fast alle Verkehrsknotenpunkte blockieren

Die Stadtverwaltung erklärte auf Merkur-Nachfrage, es liege in der Zuständigkeit der einzelnen Schulen, wie sie mit der Situation umgehen. Sprecher der Arbeitsgemeinschaft der Zweibrücker Schulen ist derzeit Jörg Neurohr, Leiter des Hofenfels-Gymnasiums. „Wir informieren die Eltern“, sagte Neurohr auf Merkur-Anfrage und bedauerte die „sehr kurzfristige“ Protest-Ankündigung. „Klar ist: Was nutzt es den Kindern, wenn sie im Stau sitzen und nicht weiterkommen!? Wir stellen es deshalb den Eltern frei, ob sie am Montag ihre Kinder zur Schule schicken oder nicht. Wir empfehlen aber, zuhause zu bleiben.“ Mit „wir“ meint Neurohr das Hofenfels-Gymnasium, das Helmholtz-Gymnasium, die Herzog-Wolfgang-Realschule plus, die Mannlich-Realschule plus und die Berufsbildende Schule. Diese vier weiterführenden Schulen hätten sich entsprechend abgesprochen. Auch für Lehrer könne es am Montag schwierig werden, die Schulen zu erreichen. Auf jeden Fall aber werde es Notunterricht in den Schulen geben – wenn nur wenige Kinder kommen, in zusammengelegten Gruppen. Prophylaktisch würden die Schülerinnen und Schüler am Freitag bereits mit Aufgaben versorgt, die sie am Montag online von zuhause aus bearbeiten sollen. Von den Grundschulen hatte Neurohr bis zu Abend keine Rückmeldungen vorliegen. Er vermute aber, dass an Grundschulen deutlich mehr Kinder kommen können, weil dort die Kinder meist in der Nähe wohnen und nicht auf Schulbusse angewiesen sind.