Erfolgreiche Bauchtänzerinnen : Pokal-Regen für Elmiras Orient

Stolz präsentiert Elena Loch (Mitte) die erfolgreichen jugendlichen Tänzerinnen aus Zweibrücken. Foto: Elmiras Orient / Elena Loch/Elmiras Orient/privat

Zweibrücken/Baunatal Mit 45 Pokalen kehrten die 40 Bauchtänzerinnen von Elmiras Orient quer durch alle Altersklassen diesmal von der Deutschen Meisterschaft TAF nach Zweibrücken zurück. Alle Tänze sind bei der großen Show Ende November in der Festhalle zu sehen.

Wenngleich die Tänzerinnen von Elmiras Orient an Auftritte – und auch an die Teilnahme bei Wettbewerben gewöhnt sind –, ist die Deutsche Meisterschaft im Orientalischen Tanz, Tribal Dance und Bollywood des Verbands TAF doch immer wieder etwas ganz Besonderes. Entsprechend aufgeregt und freudig nahmen in diesem Jahr 42 Tänzerinnen, davon 28 Kinder und Jugendliche, aus dem Zweibrücker Tanzstudio Elmiras Orient daran teil. Die Ausbeute an Pokalen beweist, dass sich die trotz der Corona-Einschränkungen online weitergeführten Proben und Trainingseinheiten gelohnt haben.

Die Zweibrückerinnen konnten 45 Pokale auf den Treppchenplätzen erobern. Stolz und glücklich kehrten sie aus dem niedersächsischen Baunatal bei Kassel zurück. Die Jüngeren konnten in den Kategorien Folklore, Fantasy und Klassisch-Orientalisch überzeugen und gewannen mit 18 Siegerpokalen die Mehrzahl der zu vergebenen Titel – gefolgt von sechsmal Silber sowie fünfmal Bronze und einigen vierten und fünften Plätzen.

Bei den 14 erwachsenen Tänzerinnen in den Kategorien Fantasie, Tribal Fusion, Contemporary und Folklore, die ebenfalls Solo, als Duo sowie in der Gruppe auftraten, betrug die Ausbeute sechsmal Gold, neunmal Silber sowie einmal Bronze und einen Rang vier. Auch wenn viele „alte Häsinnen“ an den Start gingen und selbst die Kleinsten bereits ihre zweite TAF tanzten, behaupteten sich auch die „Neuen“ auf Anhieb auf dem großen Parkett bei der bundesweiten, hochkarätigen Konkurrenz.

„Die Meisterschaft ist jedes Jahr wieder ganz neu und ein Höhepunkt für uns“, bestätigt Studio-Chefin Elena Loch. Einzig die Traditionskategorie „Klassisch-Orientalisch“ bleibe konstant, in den modernen Tanzformen wie Fantasie oder Tribal Fusion wandle sich alljährlich die Musik. „Dafür brauchen wir neue Bewegungen“, beschreibt „Elmira“, die sich auch selbst regelmäßig weiterentwickelt, um immer wieder neue, begeisternde Choreografien, die auf ihre Tänzerinnen maßgeschneidert sind, zu kreieren.

Zudem gibt es jedes Jahr neue Kostüme, die auf die neuen Tänze abgestimmt sind. Dies alles trage dazu bei, dass bei jeder Meisterschaft die Karten ganz neu gemischt seien.

Alle diese Meisterschafts-Tänze sowie bildschöne Vorführungen der Daheimgebliebenen können am ersten Advent-Samstag, 26. November, um 18.30 Uhr bei der großen Bauchtanz-Show „Orient trifft Okzident“ in der Zweibrücker Festhalle bewundert werden. Der Kartenvorverkauf startet am Sonntag, 2. Oktober, von 10 bis 12 Uhr bei „Elmiras Orient“ im Prager Ring 2 in Zweibrücken.