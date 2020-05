Junges Wohnen am Himmelsberg : Noch in diesem Jahr kann gebaut werden

Zweibrücken Bagger und Lkw und andere Baufahrzeuge zeigen, dass es beim Baugebiet Junges Wohnen am Himmelsberg zwischen Denis-, Ring- und Oberer Himmelsbergstraße voran geht. Seit einigen Tagen werden das bereits im Februar abgeholzte Gebüsch und Sträucher mit Baggern auf Lkw aufgeladen und abgefahren.

Über die neue Straße werden die meisten der 13 zwischen 475 und 639 Quadratmeter großen Bauplätze erschlossen. Die Bauplätze entlang der Denisstraße werden über diese Straße erschlossen. „Wenn das Gelände modelliert und baureif ist, kann da noch in diesem Jahr gebaut werden“, erklärt Anstätt. Aber auch auf den Bauplätzen an der neuen Erschließungsstraße könnte es in diesem Jahr losgehen, sagt der Unternehmer, der auch im Hochbau tätig hat. Anstätt Bauunternehmung bietet auch schlüsselfertige Häuser an. Nach seinen Angaben sind einige Bauplätze bereits an Bauherren veräußert.