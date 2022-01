Zweibrücker Bauausschuss beschließt zudem Planung für Vogelgesang- und Bayernstraße : Riedingerstraße: Anwohner wollen mehr Parkplätze statt Bäume

Die Riedingerstraße ist so eng, dass immer wieder der Bürgersteig so zugeparkt wird, dass man zwischen Autos und Häusern kaum mehr (mit Kinderwagen oder Rollstuhl gar nicht) durchkommt. Das soll sich nach der Neugestaltung der Straße durch mehrere Maßnahmen ändern. Doch für Bäume in der Häuserschlucht bleibt dann kein Platz. Foto: Nadine Lang