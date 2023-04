Zweibrücken Neue Radwege auf Kosten zweiter Auto-Spur

Denn: Nur für die Arbeiten zwischen den Bordsteinen ist formell das Land zuständig, erläuterte UBZ-Straßenbauexperte Steffen Mannschatz am Dienstagabend im Bauausschuss. Über die sechs Bushaltestellen dagegen müsse die Stadt entscheiden. Die ist damit bereits einige Zeit in Verzug, berichtete Oberbürgermeister Marold Wosnitza (SPD): „Laut Gesetz hätten wir eigentlich schon bis 1.1.2022 alle Bushaltestellen barrierefrei ausbauen müssen. Da haben wir noch einiges an Nachholbedarf.“ Wosnitza erinnerte auch an die Anfrage von FDP-Fraktionschef Ulrich Schüler in der letzten Stadtratssitzung, der insbesondere vor dem Lebenshilfe-Heim in der Steinhauser Straße auf eine behindertenfreundliche Gestaltung der Bushaltestelle gedrängt hatte.