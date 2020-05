Montag und Dienstag Baumschnitt-Arbeiten in Fruchtmarktstraße : Stadt informiert über Baustellen

(Symbolbild) Foto: dpa/Jan Woitas

Zweibrücken Die Stadtverwaltung informiert über folgende aktuellen Verkehrsbeeinträchtigungen in Zweibrücken und bitten betroffene Bürger um Verständnis:

Baumpflege in Fruchtmarktstraße: Von diesem Montag bis voraussichtlich Dienstag werden die Bäume beschnitten, damit genug Abstand zum Verkehrsraum und vor allem den Häuserfassaden bleibt. „Dafür muss unvermeidbar ein Hubsteiger auf der Fahrbahn stehen, um auch in die höheren Kronenbereiche zu gelangen.“ Damit sicher gearbeitet werden kann und auch Beschädigungen von geparkten Autos durch herabfallende Zweige vermieden werden, wird es ein Park- und Halteverbot geben, und zwar im zu bearbeitenden Streckenbereich der Fruchtmarktstraße von Kreuzung mit Maxstraße/Hauptstraße bis Einmündung Bergstraße. Die mobile Einsatzstelle auf der Straße wird mittels mitgezogenen Leitkegeln und abgesichert, für die Sicherung und Lenkung des Fußgängerverkehrs im jeweiligen Arbeitsabschnitt wird ein Streckenposten eingesetzt.

Dacharbeiten in Lammstraße: Aufgrund von Dacharbeiten am Haus Lammstraße 3, ist in der Zeit vom 07.05.2020 bis 29.05.2020 der Parkstreifen sowie halbseitig die Fahrbahn vor den Häusern Lammstraße 1+3 gesperrt. Dies dient als Sperrfläche für Container, Mobilkran, Baumaterial, usw. Des Weiteren steht für die Arbeiten ein Gerüst mit Fußgängertunnel. Für die Sperrung der Parkstreifen, sowie für die Freihaltung der Restfahrbahnbreite von mindestens 3m dürfen beidseits Halteverbote gestellt werden, teilt das Ordnungsamt weiter mit.

Diakonie-Arbeiten in Canadasiedlung: Für den Neubau der Diakonie in der Ontariostraße 27 wird die Firma Scharding im Auftrag der Stadtwerke noch bis voraussichtlich zum 27. Mai die Anbindung der Fernwärme herstellen. Hierfür bedarf es einer halbseitigen Sperrung in diesem Bereich. Eine ausreichende Restdurchfahrtsbreite wird gewährleistet.