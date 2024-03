Nach jahrelangem Streit „Wir wollen diese Brache nicht“

Auch der Pirmasenser Investor Manfred Schenk stellte am Montag auf Anfrage unserer Zeitung klar: „Das Verfahren mit Herrn (Marcus) Dury ist endgültig beendet, da er keine weiteren Einwende zum Bebauungsplan hatte. Würde Herr Dury einen neuen Antrag stellen, wäre dieser meines Erachtens wegen fehlenden Rechtsschutzbedürfnisses zurückzuweisen.“ Er könne sich nicht erklären, „was er (Dury) mit seinen sonderlichen Ausführungen bezweckt, zum Beispiel die Presse und somit die Öffentlichkeit an der Nase herumzuführen.“ Vielmehr könne sich nach Einschätzung seiner Anwälte ein Normenkontrollverfahren „nach Abschluss eines ergänzenden Verfahrens nur noch gegen den Bebauungsplan in der neuen Gestalt richten“. Somit sei der Bebauungsplan „ZW 168 Quartier Altes Brauereigelände“ in seiner aktualisierten Fassung, wie vom Zweibrücker Stadtrat im November 2023 beschlossen (wir berichteten), Gegenstand des Verfahrens. Und nicht etwa der Bebauungsplan in seiner früheren Form. Der Kläger hätte entweder seinen Antrag für erledigt erklären können oder ihn „umstellen“ müssen, etwa „weil er in der neuen Gestalt neue Probleme sieht“. Herr Dury habe sich nun dafür entschieden, die Hauptsache für erledigt zu erklären. „Damit ist dieses Verfahren beendet – auch weil er in dem Bebauungsplan neuer Gestalt offenbar keine Angriffspunkte gesehen hat, sonst hätte er seinen Antrag umgestellt“, argumentierte Schenk. Auf „eine Hochrechnung“, wann mit dem Bau begonnen wird, wollte sich Schenk auf Nachfrage allerdings nicht festlegen lassen: „Wir werden mit der Stadt jetzt besprechen, was für Möglichkeiten wir haben. Wir müssen natürlich auch die Rahmenbedingungen der jetzigen Zeit einfließen lassen. Das ist ja alles vier Jahre her. Dann müssen wir sehen, wie wir unser Projekt gestalten.“ Klar sei zu diesem Zeitpunkt nur, „dass wir das Grundstück auf der Grundlage unseres Planungskonzepts bebauen. Wir wollen diese Brache nicht. Aber wann es losgeht, kann ich im Moment noch nicht sagen.“