Zweibrücker Strandkorb-Open-Air: „God Save the Queen“ auf den Spuren von Freddie Mercury : Energiegeladen und voller Humor

Beim Konzert der Queen-Revival-Band „God Save the Queen“ auf dem Flugplatz hielt es das Publikum teils nicht auf den Strandkorbsitzen. Foto: Nadine Lang

Zweibrücken Beim Zweibrücker Strandkorb-Konzert von „God Save the Queen“ gab es auch einen echten Gänsehautmoment: Bei „Who wants to live forever“ erleuchtete die untergehende Sonne den Himmel hinter der Bühne magisch rot-orange.

Von Nadine Lang

Dunkle, zurückgegelte Haare, Oberlippenbart und die weiße Hose, gerne mit quietschgelber oder knallroter Jacke darüber – so haben viele Musikfans den britischen Künstler und Queen-Frontsänger Freddie Mercury in Erinnerung. Beim zweiten Konzertabend der Strandkorb-Openair-Reihe auf dem Flugplatz Zweibrücken wurde am Samstag mit der Queen-Revival-Band „God Save the Queen“ genau dieses Bild ein Stück weit lebendig.

Und nicht nur das, Sänger Harry Rose brachte insbesondere stimmlich und mit den typischen Merury-Posen das Queen-Gefühl auf die Zweibrücker Bühne. Keine leichte Aufgabe für eine Revival-Band, einer der größten Rockbands der Musikgeschichte gerecht zu werden. Dass die Gruppe aber seit so vielen Jahren derart erfolgreich ist, spricht nicht nur für sich, sondern war am Samstagabend vom ersten Takt an spürbar bei dem fast ganz ausverkauften Konzert. Den Strandkorb-Gästen bescherten sie eine Reise durch die 70er und 80er Jahre mit originalgetreuen Instrumenten, energiegeladener Performance und einem ordentlichen Sinn für Humor.

Info So geht’s weiter beim Strandkorb-Festival Folgende Veranstaltungen stehen auf dem Flugplatz Zweibrücken noch auf dem Programm:

2.8. Johannes Oerding (Zusatzshow), 3.8. Wincent Weiss, 4.8. One Night with ABBA, 5.8. Krachleder, 6.8. Rheinland-Pfalz Olé (Ballermann-Stars), 7.8. Völkerball,

8.8. Rock Area Strandkorb Edition (u. a. Metakilla), 10.8. Die Pochers Live, 12.8. Rea Garvey (Zusatzshow), 13.8. Rea Garvey, 14.8. Philipp Poisel, 15.8. Max Giesinger, 16.8. Tim Bendzko, 19.8. Irish Summer Nights im Strandkorb, 22.8. Gestört aber Geil, 24.8. Udos Lindenwerk, 26.8. Oku & The Reggaerockers, 27.8. Chris de Burgh, 28.8. Revolverheld, 29.8. (13 Uhr) Joy Denalane, 29.8. (20 Uhr) Gentleman. Vorverkauf und weitere Infos: www.strandkorb-openair.de/termine-rheinland-pfalz/

Und so dauerte es nicht lange, bis die Hände zu bekannten Stücken wie „Dont stop me now“, „Bicycle Race“ und natürlich auch „We are the Champions“ und „We will rock you“, über den Strandkörben im Takt der Musik mitgingen, Menschen vor den Körben tanzten oder kräftig mitsangen.

Harry Rose – mal am Klavier, mal an der Gitarre und mal unterstützt von zwei Sängerinnen – zeigte die Bandbreite seines eigenen musikalischen Könnens, ist der Düsseldorfer im „echten Leben“ doch Gesangslehrer mit eigenem Studio in Düsseldorf.

Rose bewies auch sonst Sinn für Humor. Da bekamen die Zuschauer gerne mal den Hintern frech entgegengestreckt oder – genau wie seinerzeit Mercury – einen Auftritt mit Brüsten, Langhaarperücke und Staubsauger zum Song „I want to break free“, der 1984 vom Queen-Bassisten John Deacon, geschrieben wurde.

Einen richtigen Gänsehautmoment gab es schließlich kurz vor Ende bei einer der schönsten Queen-Balladen „Who wants to live forever“, als sich passenderweise der Himmel hinter der Bühne langsam in ein magisches rot-orange tauchte und die Sonne unterging.

Weiter ging es mit einem Gitarrensolo, das anschließend zu einem weiteren Höhepunkt des Konzertes überging, als Rose am Klavier den Song „Mama“ schmetterte.

Auch optisch versuchte sich „God Save the Queen“-Sänger Harry Rose farbenprächtig Queen-Sänger Freddie Mercury zu nähern. Foto: Nadine Lang