Neues Tanzangebot Faszination Ballett erfahren

Um das Muskel-Aufbau-Training der Minis zu fördern, hat die engagierte Tanzlehrerin ein eigenes Mutter/Vater-Kind-Programm entworfen, bei dem Elternteil und Kind zusammen Kraft, Koordination oder Reaktion verbessern. Sie beschreibt: „Es macht allen viel Spaß und sie üben gerne zu Hause.“ In einer Übung schlägt das Kind einen Ball auf den Boden in Richtung Elternteil, während dieses zeitgleich einen zweiten Ball in Richtung Kind wirft. Beide müssen den jeweils anderen Ball fangen. Eine anspruchsvolle Übung, die selbst mit Vierjährigen bereits beim dritten Versuch ausnahmslos allen gelungen sei. Diese 15-Minuten-Einheit hängt sie an jede offizielle Kinder-Trainingsstunde kostenfrei mit an. Auf diese Art würden die Eltern in das Training mit einbezogen und zudem die Beziehung zwischen Eltern und Kindern gestärkt.