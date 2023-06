Couch brennt Feuerwehr-Einsatz auf dem Balkon

Vermutlich durch einen glimmenden Zigarettenstummel in einem vollen Aschenbecher ist am Mittwochnachmittag eine Korbgeflecht-Couch in Brand geraten. Die 22-jährige Mieterin der Wohnung Am Fichtenhain hatte vor dem Eintreffen der Feuerwehr bereits versucht, mittels Feuerlöscher den Brand zu löschen. Die Feuerwehr löschte den Brand dann gänzlich. Der Schaden beläuft sich auf etwa 7500 Euro. red/Foto: Feuerwehr