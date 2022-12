Unter anderem ein Zweibrücker für Baldauf-Nachfolge im Gespräch : CDU geht aufgewühlt in die Weihnachtspause

Christian Baldauf 2020 als Spitzenkandidat im Landtags-Wahlkampf am Zweibrücker Biergarten an der Schließ mit Christoph Gensch. Wird der nun sein Nachfolger als Landtags-Fraktionschef? Gensch gilt in Mainz als einer von mehreren potenzieller Kandidaten. Foto: Mathias Schneck

Zweibrücken/Mainz Von friedlichem Weihnachten keine Spur: In der rheinland-pfälzischen CDU brodelt es – wieder einmal. Partei- und Fraktionschef Baldauf ist aus den eigenen Reihen schwer unter Druck. Zumindest Außenseiter-Chancen um die Nachfolge als Fraktionschef hat auch ein Zweibrücker.

Nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa sind in der Landeshauptstadt zwei weitere CDU-Politiker im Gespräch um die Nachfolge des überraschend zurückgetretenen rheinland-pfälzischen Landtags-Fraktionschefs Christian Baldauf. Zu den am Donnerstag von dpa genannten Gordon Schnieder

(47) und Helmut Martin (59) sind am Freitag Martin Brandl (41) und Christoph Gensch (44) hinzugekommen.

Christian Baldauf hat viel dazu beigetragen, die lange tief zerstrittene CDU in Rheinland-Pfalz zu befrieden. Das räumen auch seine Kritiker ein. Nun ist er kurz vor Weihnachten selbst Opfer von Kämpfen in seiner Fraktion geworden. Der Druck spitzte sich derart zu, dass der 55 Jahre Anwalt aus Frankenthal zwei Tage vor Heiligabend per Pressemitteilung seinen Rückzug als Fraktionschef für Ende März 2023 ankündigte. Einen Nachfolger gibt es noch nicht. Ob Baldauf CDU-Landeschef bleibt, ist auch fraglich. Bei der Aufstellung geht es auch um die Spitzenkandidatur für die Landtagswahl 2026.

„Baldauf muss schon seit längerem mit Kritik leben“, sagt Politikwissenschaftler Uwe Jun. Das historisch schlechteste Landtagswahl-Ergebnis 2021 habe „viele in der CDU frustriert und wird persönlich mit Baldauf in Verbindung gebracht“, sagt der Wissenschaftler von der Universität Trier. „Sein Oppositionsstil wird intern als nicht angriffslustig genug, wenig pointiert und ohne strategische Linie versehen kritisiert.“

Dem Vernehmen nach sollen vier Fraktionsmitglieder und Baldauf am Mittwoch „Klartext“ über Ziele und personelle Aufstellung der CDU gesprochen haben. Über den weiteren Verlauf gibt es unterschiedliche Darstellungen – zitiert werden will niemand. Es fallen aber Wörter wie „Intriganten“ und „Durchstecher“. Möglicherweise geht der 21. Dezember 2022 einmal in die Geschichte der Landespartei ein. Sicher ist, dass Baldauf nach dem Gespräch seinen Rückzug ankündigte.

„Der Zeitpunkt der Entscheidung ist sehr überraschend gewählt und geht sicherlich auf die persönliche Enttäuschung Baldaufs zurück“, sagt Professor Jun. „Baldauf hätte ja auch sagen können, ich bleibe noch bis zum Jahresanfang, und dann klären wir das.“

Personelle Übergänge gehören zum schwierigsten Manöver einer Partei. Experten vergleichen sie mit einer Operation am offenen Herzen. „Wer die Pferde im Strom wechselt, sollte aufpassen, dass er nicht mitgerissen wird“, mahnte ein CDU-Kommunalpolitiker, der nicht genannt werden will.

„Die CDU muss jetzt entscheiden, ob sie einen Generationenwechsel einleitet“, sagt Jun. „Es wäre sinnvoll, den Partei- und den Fraktionsvorsitz zusammenzulegen. Denn für einen Oppositionschef ist es ohnehin schwer, einen hohen Bekanntheitsgrad zu erreichen.“

Klar scheint: Bei einer Klausurtagung am 10. Januar soll nun ein neuer Fraktionschef gewählt werden. Es gilt jedoch als offen, wie danach die Zusammenarbeit mit dem bis Ende März amtierenden Baldauf gelingt – und ob.

Als Baldaufs mögliche Nachfolger werden mehrere Abgeordnete gehandelt, darunter Generalsekretär Gordon Schnieder (47), der Parlamentarische Geschäftsführer Martin Brandl (41) und Christoph Gensch. Der 44 Jahre alte Zweibrücker Mediziner Dr. Gensch war 2018/19 ein dreiviertel Jahr lang Generalsekretär, trat aber aus familiären und beruflichen Gründen zurück.

Der in der traditionellen SPD-Hochburg Zweibrücken zweimal als Wahlkreis-Abgeordneter mit großem Vorsprung in den Landtag gewählte Gensch gehört bislang nicht dem sechsköpfigen CDU-Fraktionsvorstand an. Er leitet aber eines der sieben „Zukunftsfelder“ der Fraktion: „Gesundheit & Europa“. Unter Baldauf-Vorgängerin Julia Klöckner war Gensch 2018/19 ein dreiviertel Jahr lang Generalsekretär der Landespartei – trat aber zurück, weil er sich stärker um seine Familie und Arztpraxis kümmern wolle. Den Fraktionsvorsitz im Zweibrücker Stadtrat gab Gensch im Februar 2022 ab – „aufgrund zunehmender Verantwortung innerhalb der CDU-Landtagsfraktion“ und seiner ärztlichen Mehrarbeit durch die Corona-Pandemie. Strebt Gensch die Baldauf-Nachfolge an – oder schließt er dies aus? Auf diese Merkur-Frage antwortete Gensch am Freitag: „Ich wünsche Ihnen von Herzen frohe Feiertage!“ Zu der Frage sage er gar nichts: Denn wenn sich Kandidaten oder Nicht-Kandidaten in irgendeiner Form äußerten, würde dies zu vorschnellen Festlegungen führen. Auch von den anderen laut dpa potenziellen Kandidaten sind bislang keine klaren Worte bekannt.

Gensch gilt als scharfzüngiger Politiker. 2017 verorte er sich selbst zunehmend am rechten Rand der CDU – setzt aber oft auch ökologische Akzente und versteht sich im Stadtrat gut mit den Grünen.

Besonders gute Chancen auf die Nachfolge von CDU-Landtagsfraktionschef Baldauf hat dem Vernehmen nach Helmut Martin aus dem Wahlkreis Bad Kreuznach. Der promovierte Anwalt war im April 2018 als Nachfolger der damaligen Landesvorsitzenden Julia Klöckner in den Landtag eingezogen – ist aber 59 Jahre alt und damit vier Jahre älter als Baldauf.

„Wenn die CDU Martin will, muss ihr klar sein, dass sie damit keinen Generationenwechsel einleitet“, sagt Jun. Er ist aber überzeugt: „Baldauf wird nicht derjenige sein, der die Partei in den Landtagswahlkampf führt.“ Und: „Es ist wenig wahrscheinlich, dass Baldauf CDU-Parteichef bleibt.“

Bei Baldaufs Wahl zum Nachfolger von Julia Klöckner an der Parteispitze im März 2022 hatten sich seine Gegner noch bedeckt gehalten und immerhin 83,6 Prozent (inklusive Enthaltungen) für ihn gestimmt. Es sei typisch für die CDU Rheinland-Pfalz der vergangenen Jahrzehnte, dass Streit in der Fraktion entstehe und dann der Partei schade, heißt es.

Baldauf hatte sehr lange gewartet, bis er seine Kandidatur für den Parteivorsitz bekannt gab. Einen Gegenkandidaten hatte der Pfälzer letztlich aber nicht – anders als bei seiner Wahl zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl 2021 mit dem damaligen Rhein-Hunsrück-Landrat Marlon Bröhr.

Der Gemeindeverband Rhein-Selz hatte zwar kurz vor knapp dann doch noch den pensionierten Lehrer Andreas Kettern als Gegenkandidaten für die Spitzenkandidatur nominiert; dieser zog dann aber doch zurück. Seine Kandidatur hatte der 68-Jährige zunächst damit begründet, dass er den Eindruck habe, seine Partei lasse für die Menschen wichtige Themen liegen, wie die Wohnungsnot und die Klimapolitik.

Ein deutliches Zeichen für die Erneuerungsbestrebungen in der CDU-Fraktion war dann auch der im November – nicht von Baldauf, sondern dem Abgeordneten Markus Wolf – eingebrachte Entwurf zur Änderung des Solargesetzes der Ampel-Regierung. „Aus unserer Sicht ist die Landesregierung beim Solargesetz zu kurz gesprungen“, hatte Wolf gesagt.