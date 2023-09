Festlicht nutzt Ausstiegsklausel Albert-Schweitzer-Grundschüler können ab Januar nicht mehr im Ernstweiler Hof essen

Erst im Juli hatte der Stadtrat die Mittagsverpflegung an den Zweibrücker Ganztagsschulen für das Schuljahr 2023/24 neu vergeben. Auch für die Albert-Schweitzer-Schule in Ernstweiler. Hier gab es eine Besonderheit: Weil es immer noch keine geeigneten Räume zum Mittagessen in der Grundschule gibt, laufen die Kinder zum Mittagessen in den Ernstweiler Hof. Die Firma Festlicht hat aber den Mietvertrag dort zum Ende des laufenden Jahres gekündigt – und kann deshalb den Grundschülern dort nur noch bis zu den Weihnachtsferien Mittagessen anbieten. Dies bestätigt auf Merkur-Anfrage die Stadtverwaltung: „Der Vertrag mit der Firma Festlicht läuft für das Schuljahr 2023/2024. Es wurde eine Ausstiegsklausel für den Fall eingefügt, dass die Firma Festlicht keine Verlängerung des Mietverhältnisses im Ernstweiler Hof über den 31.12.2023 erreichen sollte.“